Boruto: l'emozionante riunione tra il Sesto e il Settimo Hokage

In Boruto: Naruto Next Generation l'eredità del Team 7 è stata raccolta da Boruto, Sarada e Mitsuki. Ma nel prossimo episodio della serie animata sembra stia per essserci un'emozionante reunion tra gli originali membri della squadra guidata da Kakashi Hatake.

Recentemente, la figura di Kakashi è stata fondamentale per lo sviluppo di Boruto. Solamente grazie alle lezioni apprese dal ninja copiatore, il figlio del Settimo Hokage ha potuto sviluppare un nuovo potentissimo jutsu. Esattamente come fece con Naruto e gli altri membri del team 7, Kakashi è stato ancora una volta determinante per la crescita delle future generazioni del Villaggio della Foglia.

Ma come condiviso dall'utente Twitter @Boruto4life, nel prossimo episodio dell'anime l'ex Hokage si riunirà con l'attuale leader di Konoha. Durante questo emozionante incontro, che farà rivivere momenti nostalgici, molto probabilmente i due studieranno le prossime mosse da attuare per sventare i malvagi piani dell'Organizzazione Kara.

Al momento, nessuno dei due ninja della Foglia ha contribuito attivamente al combattere il gruppo criminale. Dovremo realmente aspettarci il ritorno in battaglia del maestro Kakashi? Nel frattempo, scopriamo se in Boruto 175 il Team 7 ha finalmente sconfitto il suo eterno rivale. In precedenza abbiamo ammirato il nobile sacrificio di uno dei protagonisti di Boruto.