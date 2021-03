Boruto: una scena nostalgica ci riporta al primo incontro tra Sasuke e il protagonista

Il debutto di Kawaki sta portando l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ad attraversare un periodo di forma a dir poco smagliante. Lo spettacolo, però, è appena cominciato e il meglio deve ancora venire.

In seguito alla fuga dal Laboratorio degli Strumenti Scientifici Ninja, in cui era stato momentaneamente relegato in attesa di ordini diretti da Konoha, Kawaki si è dato alla macchia cercando di sfuggire alle ricerche guidate dal Team 7. Braccato e messo all'angolo, il Recipiente ha cercato di utilizzare la forza per allontanare i suoi inseguitori, ma rendendosi conto di stare per mettere in percolo la vita di un bambino innocente, ha immediatamente alzato il tiro del suo colpo.

Arrivato finalmente sul luogo del misfatto, utilizzando una tecnica che nell'anime di Boruto non si vedeva da ben 126 episodi, Naruto ha fatto la conoscenza di Kawaki, il quale però si è mostrato restio all'arrivo "del grande capo". Ormai sfinito dalle ferite subite e dall'utilizzo del Karma, il ragazzo cerca di colpire l'Hokage, che però blocca il suo pugno tenendolo in piedi dal successivo svenimento.



Questa scena ha però acceso un particolare ricordo nella community. Questo preciso momento è praticamente identico al primo incontro tra Sasuke e Boruto, che provò anch'esso a sferrare un pungo all'Uchiha. Da quell'evento Sasuke divenne il maestro di Boruto: succederà lo stesso tra Naruto e Kawaki?

La prossima saga di Boruto: Naruto Next Generations comincerà ad aprile. Ecco il commento del regista al Kawaki Arc: Kara Clash di Boruto.