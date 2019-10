Boruto: nell'episodio 129 oltre a Naruto tornano altri grandi personaggi

L’arco dedicato ad un viaggio temporale della serie di Boruto: Naruto Next Generations, anche per commemorare i 20 anni della serie anime, è ufficialmente cominciato, mostrando alla fine dell’ultimo episodio Boruto e Sasuke nel villaggio della Foglia di 20 anni prima.

Cho-Animedia ha pubblicato alcune immagini riguardanti il prossimo episodio della serie, che potete trovare in calce alla notizia. Nel post condiviso da @Abdul_S17 su Twitter possiamo vedere sia una giovane Sakura che un giovane Naruto, in un siparietto comico con Jiraiya. Il titolo dell’episodio sarà “Konoha Hidden Village”.

Nella seconda serie di frame condivisi si può vedere il cambio di outfit di Boruto e il volto di un Naruto, probabilmente confuso nel vedere un ragazzo molto simile a lui. Successivamente vediamo arrivare alle spalle di Naruto e Jiraiya, in maniera minacciosa quanto divertente, la quinta Hokage Tsunade. Rimane quindi la possibilità che tra i due Uzumaki nasca una vera amicizia.

La sinossi dell’episodio 129 è la seguente: “Grazie alle abilità di Karasuki, Boruto e Sasuke tornano nel Villaggio della Foglia di 20 anni prima! Anche se Sasuke vuole mantenere una certa cautela nei movimenti, Boruto si mostra subito entusiasta per l’aspetto del “vecchio” Villaggio. Nel preciso istante in cui tentano di non farsi vedere dal padre di Boruto, Naruto si palesa improvvisamente davanti al figlio!”