Boruto: nell'episodio 132 tornerà un importante personaggio

L’arco narrativo riguardante i viaggi nel tempo di Boruto: Naruto Next Generations è giunto ad una svolta molto importante, dove Naruto e Jiraiya sono stati avvisati della minaccia incombente nei confronti di Naruto da parte di Urashiki Otsutsuki, che vuole impossessarsi del chakra della Volpe a Nove Code.

Nel corso della serie Boruto ha anche potuto comprendere meglio la situazione di suo padre, soprattutto il suo isolamento dovuto proprio alla presenza del cercoterio. Jiraiya ha quindi proposto di cominciare un allenamento tutti insieme, e le immagini del prossimo episodio hanno svelato il ritorno di un grande personaggio.

Spoiler dell’episodio 132 della serie sono stati condivisi da Cho-Animedia e dall’utente @Abdul_S17, dove si vede Boruto vicino a suo zio materno, Neji Hyuga. Probabilmente vedremo inserito uno dei più promettenti Ninja del Villaggio della Foglia, nell’allenamento previsto.

Dal titolo “Il dovere di Jiraiya” e con la seguente sinossi: "Boruto e il giovane Naruto hanno l’opportunità di allenarsi insieme! Come suggerito da Jiraiya, Boruto e il suo giovane padre cominciano un allenamento che consenta loro di allineare i loro chakra e di sincronizzarsi a vicenda! In ogni caso, le cose non andranno come previsto..”

Non emergono molti dettagli dalla sinossi, almeno riguardo il rapporto tra i due protagonisti. Qualsiasi altro incontro tuttavia potrebbe avere dei risvolti interessanti per il giovane Boruto. Tra questi sicuramente c’è Neji, lo zio che il giovane ninja non ha mai incontrato, dato che è deceduto eroicamente prima della sua nascita. Sappiamo che la conversazione tra i due, porterà Boruto a riconsiderare la sua opinione riguardo Naruto. Ricordiamo inoltre che dopo l'episodio 132, l'anime andrà in pausa.