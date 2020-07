Boruto: l'episodio 157 introduce ufficialmente i veri nemici dell'anime

Boruto: Naruto Next Generations non è mai stato l'anime più fedele alla controparte cartacea. Dato l'inizio contemporaneo dei due prodotti, Studio Pierrot si è sempre dovuto concentrare principalmente sulla creazione di storie originali. Ma dopo quattro anni dall'inizio del manga su Weekly Shonen Jump, finalmente stiamo vedendo i primi adattamenti.

Qualche mese fa c'è stata la presentazione dell'arco dei Banditi Mujina, debitamente allungato per descrivere al meglio tutti i membri di questo gruppo di criminali. Dopo un nuovo arco filler, la produzione di Boruto: Naruto Next Generations aveva annunciato l'arrivo di Kara in breve tempo. Questo lasso temporale si è purtroppo allungato a causa del Coronavirus, ma nell'episodio di domenica 19 luglio abbiamo finalmente assistito all'esordio del gruppo criminale.

L'utente Twitter Abdul Zoldyck ha condiviso un tweet con una breve scena tratta da Boruto: Naruto Next Generations episodio 157. In trenta secondi facciamo la conoscenza dei membri di Kara, tutti mascherati, mentre al centro c'è il suo capo Jigen che regala anche qualche battuta d'impatto. Il tutto con una musica di sottofondo che aumenta la tensione della scena e della situazione generale del mondo dei ninja.

Ora non resta altro che aspettare qualche altra settimana per capire in che direzione Studio Pierrot vuole portare Boruto: Naruto Next Generations, dato che anche in questa saga saranno inserite scene inedite e personaggi di Kara non presenti nel manga.