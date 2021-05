Boruto: l'episodio 200 si mostra nella preview, quale sarà il destino di Delta?

Negli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations l'organizzazione criminale Kara ha attuato un nuovo piano per riprendere Kawaki, come futuro contenitore del leader Jigen, e mentre Kashin Koji sembra essere riuscito a passare oltre i rilevatori di chakra all'entrata del villaggio della foglia, Delta ha deciso di agire in maniera più diretta.

Colta dall'impazienza infatti Delta ha deciso di inviare il suo drone oltre le mura di Konoha per localizzare Kawaki, e una volta trovato ha deciso di passare all'azione, trovandosi però di fronte ad un imprevisto che non aveva considerato, ovvero Naruto. Nonostante il Settimo Hokage sia indubbiamente in grado di affrontare un avversario del genere, è stato profondamente colpito dalla spietatezza di Delta, che non ha esitato a minacciare anche la piccola Himawari, lanciandola in aria.

Naruto naturalmente si è diretto immediatamente verso la figlia, dando le spalle all'avversaria e venendo colpito da uno dei suoi potenti raggi. O almeno così sembrava. Kawaki infatti, in uno scatto miracoloso è riuscito a proteggere l'Hokage e sua figlia, perdendo però il suo braccio destro. L'ultimo episodio pubblicato ha mostrato uno scontro senza esclusioni di colpi tra Delta, ora nella sua forma finale, e Naruto, il quale è riuscito a distruggere la tecnologia assorbi tecniche dell'antagonista, designando così la sua sconfitta.

Non appena l'Hokage prova a farla prigioniera, il corpo di Delta esplode ma stando a quanto mostrato dalla preview dell'episodio 200, che trovate in calce, il suo drone sembra essere ancora attivo, e raggiunge Amado nel quartiere generale della Kara, dove si collega ad un particolare dispositivo, che questo possa portare ad un suo ritorno?

Ricordiamo che Naruto ha fatto sfoggio di un nuovo jutsu nell'episodio 199, e vi lasciamo ad un magnifico cosplay dedicato a Sakura.