Boruto: l'ultimo episodio introduce una nuova e devastante forma del Rasengan

Una delle tecniche più iconiche della serie originale di Naruto è senza dubbio il Rasengan, usata da molti ninja, ai quali spesso è richiesto un duro allenamento per padroneggiarla. Anche nel sequel, Boruto: Naruto Next Generations abbiamo visto più volte il Rasengan, e sembra che il protagonista abbia sviluppato una nuova forma della tecnica.

Nell'ultimo episodio pubblicato abbiamo visto i frutti degli allenamenti che Boruto e Sarada hanno deciso di intraprendere per diventare più forti, in seguito all'umiliante sconfitta subita contro Deepa, membro dell'organizzazione Kara, e abile shinobi in grado di manipolare il carbonio contenuto nel suo corpo.

I due ninja del Team 7, trovandosi momentaneamente separati dal loro compagno Mitsuki, hanno chiesto aiuto a dei maestri per seguirli nel perfezionamento di alcune tecniche peculiari. Mentre Sarada si è allenata con suo padre Sasuke per migliorare lo Sharingan, Boruto ha seguito le indicazioni e i consigli di Kakashi per sviluppare il suo Rasengan personale, e come potete vedere nella clip in fondo alla pagina la nuova forma dell'arte magica creata dal quarto Hokage presenta qualche differenza rispetto alle precedenti.

La prima cosa che si nota è il colore, il Rasengan di Boruto è verde, ed è molto simile alla rispettiva tecnica del padre, in quanto il giovane ninja ha unito la tecnica con l'Arte del Vento per poter direttamente lanciare la sfera d'energia al suo avversario. Per quanto la sfera non sia diventata molto grande in seguito all'allenamento, come anticipa l'espressione sorpresa di Kakashi, possiamo aspettarci grandi miglioramenti per Boruto in futuro.

Ricordiamo che Mitsuki si trova in condizioni critiche dopo lo scontro con Deepa, e vi lasciamo alle anticipazioni sui prossimi episodi di Boruto.