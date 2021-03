Boruto: l'ultimo episodio ha mostrato un lato diverso del giovane Kawaki

L'ultimo episodio dell'anime Boruto: Naruto Next Generations ha introdotto alcune differenze rispetto alla controparte cartacea dell'arco narrativo dedicato al Recipiente dell'organizzazione criminale Kara, specialmente per quanto riguarda il personaggio di Kawaki, introdotto di recente.

La personalità di Kawaki è alquanto complessa, e l'alone di mistero appartenente al suo passato non aiuta a definire meglio il giovane ninja che ha seguito gli insegnamenti di Jigen, leader della Kara, e che sembra ricoprire un ruolo molto importante all'interno dei piani della stessa. Grazie all'incredibile potenza derivata dall'attivazione del marchio Karma, Kawaki è persino riuscito a sconfiggere, con un brutale attacco, il pericoloso Garou.

L'esplosione causata da quell'attacco ha sfinito Kawaki, trovato da Boruto e dai suoi compagni e scortato da questi alla struttura dove vengono creati e sviluppati alcuni strumenti ninja per il Villaggio della Foglia. Qui Kawaki tenta di fuggire, e si scontrerà anche con Sumire in una battaglia del tutto originale. Dopo essere riuscito ad eludere la sorveglianza di Boruto e Mitsuki, e dopo aver sconfitto Sumire, Kawaki sembra sorridere, un fatto che ha sorpreso diversi spettatori, abituati alle sue espressioni fredde, distaccate e riflessive viste nel manga.

Nelle immagini riportate in fondo alla pagina, Kawaki sorride in tre occasioni differenti nel corso dell'episodio, mentre come sottolinea l'utente @Boruto4life nei 55 capitoli del manga pubblicati finora non ha mai mostrato nemmeno un accenno di sorriso. Cosa ne pensate di questi particolari? Potrebbero significare un relativo cambiamento del personaggio nell'anime? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordiamo che gli Esterni della Kara si stanno rivelando uno spreco, e vi lasciamo al mistero che ruota attorno a Kashin Koji.