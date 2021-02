Boruto: l'ultimo episodio preannuncia l'arrivo di Kawaki

Boruto: Naruto Next Generations ha introdotto ai fan il nuovo arco narrativo ponendo le basi per una storia che influenzerà molto la vita del figlio dell'Hokage. Grazie al cliffhanger dell'ultimo episodio abbiamo potuto scorgere l'atteso personaggio che il Team 7 si troverà presto a dover conoscere.

L'ultima puntata dell'anime ha visto i protagonisti impegnati in una missione urgente con l'obiettivo di ritrovare Konohamaru e il suo amico Mugino di cui, dopo essere stati inviati ad indagare su un'aeronave precipitata, si sono persi i contatti. Alla luce del nuovo obiettivo dell'Organizzazione Kara svelato in Boruto gli eroi della serie si trovano presto a doverne affrontare i membri tra cui, con gran sorpresa dei fan, è presenta anche Ao che, grazie all'ausilio di svariati strumenti ninja, è attualmente impegnato in battaglia con Boruto. Al contempo però sembra che l'incontro con un atteso e misterioso personaggio sia sempre più vicino.

Al termine di questa news è riportato un estratto dell'ultima parte della storia mostrata nella trasposizione animata. In esso si osserva il tramonto e di spalle è possibile notare Kawaki, il ninja che in futuro sarà destinato a scontrarsi col figlio di Naruto.

Ancora non sappiamo tra quanto avverrà l'effettivo incontro tra i due ragazzi nell'anime e se le modalità saranno simili a quelle lette nel manga poiché l'adattamento ha dato vita ad una nuova versione della storia, riporto però una news contenente alcuni spoiler dell'episodio 185 di Boruto.

