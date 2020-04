Boruto: l'ultimo episodio rivela una somiglianza tra Naruto e Himawari

Boruto: Naruto Next Generation è il sequel dell'opera originale del sensei Masashi Kishimoto che narra le vicende di Boruto, figlio di Hinata e Naruto, e i suoi compagni di squadra Sarada e Mitsuki. L'ultimo episodio uscito però pone al centro dell'attenzione Himawari, la secondogenita di Naruto, e la sua sessione di prova per l'accademia ninja.

Nella nuova era di pace che sta vivendo il Villaggio della Foglia dopo anni difficili culminati con la Quarta Grande Guerra Ninja, è naturale che molti ragazzini al momento di scegliere il proprio percorso futuro si trovino combattuti all'idea di vivere una vita di sacrifici per riuscire a diventare degli shinobi. Una di queste è proprio la piccola figlia di Naruto e Sasuke che si trova nella difficile situazione di scegliere se entrare nell'accademia ninja per seguire le orme dei genitori, oppure prendere una strada completamente diversa. Poiché vuole verificare da sola se il futuro che tutto il villaggio si aspetta da lei è davvero il suo destino, decide di partecipare ad una sessione di prova per l'accademia.

La sessione di prova vede collaborare Himawari con altri due candidati, Yuina Etomaki ed Ehou Norimaki. Yuina è una ragazza dall'animo gentile con il desiderio di diventare un giorno una shinobi, mentre Ehou è un ragazzo aggressivo ed arrogante che si è allenato instancabilmente sin da piccolissimo per riuscire a diventare un ninja. Ehou, a causa dei sacrifici fatti sin qui, non sopporta i dubbi che si porta dietro la figlia dell'Hokage e finisce per allontanarla durante la prova. Tuttavia, è proprio in questo momento di solitudine che Himawari comprende cosa vuol dire essere un ninja, e rifiutando di arrendersi si confronta con Ehou riguardo al lavoro di squadra che un team dovrebbe sempre mettere in primo piano. Egli vedendo il coraggio e la determinazione della ragazza che si lancia nel pozzo dove Ehou e Yuina erano rimasti bloccati, decide infine di lavorare di squadra per la riuscita della prova e attraverso la collaborazione di tutti e 3 riescono ad uscire e salvare il gatto, oggetto del test.

Alla fine della sessione il maestro Iruka rivela ad Himawari quanto sia stata brillante e grintosa durante la prova, e di come questi attributi debba averli ereditati dal padre. Questo episodio vede per la prima volta la possibilità che anche Himawari possa diventare un ninja e possiamo già immaginare in futuro chi potrebbero essere i compagni al suo fianco.

A voi è piaciuto questo episodio dedicato ad Himawari? Vi ricordiamo che in attesa che nell'anime Jigen faccia la sua comparsa, a causa del coronavirus i nuovi episodi di Boruto sono stati stoppati.