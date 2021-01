Boruto: l'ultimo episodio svela il nuovo obiettivo dell'organizzazione Kara

Come accadde con l'Akatsuki in Naruto anche il sequel, Boruto, presenta un'organizzazione nemica i cui membri vengono rivelati poco alla volta. Tale gruppo viene chiamato Kara ed attualmente ne è stato scoperto il nuovo obiettivo.

Nella recente puntata della serie animata abbiamo assistito ad una riunione dei componenti della malvagia organizzazione. L'argomento principale presentato dal leader Jigen riguarda il recupero di ciò che viene chiamato Vessel, la preziosa risorsa infatti è andata perduta durante un trasporto.

Purtroppo ai fan della serie animata non sono stati svelati dettagli che facciano intuire cosa sia esattamente l'oggetto desiderato, essi sono però stati in grado di osservare il dirigibile adibito al trasporto dello stesso, il quale attualmente sembra essere precipitato. Seppur non si conoscano molte informazioni sulla risorsa è però chiaro l'intenso desiderio di Jigen nel volerla recuperare.

I lettori del manga invece sanno bene che nel corso del nuovo arco narrativo i numerosi misteri legati al Vessel verranno svelati, tra cui la sua reale identità e le motivazioni che spingono il leader di Kara a volerlo ottenere il prima possibile.

Recentemente due membri del gruppo di nemici dell'anime Boruto sono stati eliminati e un nuovo personaggio a fatto la sua apparizione in Boruto, il suo nome è Kashin Koji e sembra che sia proprio quest'ultimo a doversi occupare del recupero.

Voi cosa ne pensate del nuovo obiettivo di Kara? Fatecelo sapere nei commenti.