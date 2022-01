Boruto, da eroe a mostro: cosa è accaduto a quel personaggio?

Il capitolo 66 di Boruto ci porta attraverso uno scioccante colpo di scena . Uno degli eroi del Villaggio della Foglia, colui che contribuì alla disfatta di Isshiki Otsutsuki, si è trasformato nel peggior incubo del Settimo Hokage. Come è potuta accadere una cosa del genere?

Come predisse Amado, l'amore smodato che Kawaki prova nei confronti di Naruto ha portato a una catastrofe. Fuggito dal villaggio per cercare un armistizio con Code, è stato immediatamente inseguito da Boruto, che però nel bel mezzo del combattimento con il Kara ha perso ancora una volta il controllo.

Sebbene non avesse ancora esaurito il chakra a sua disposizione, Boruto è caduto nelle fauci del Karma e di Momoshiki Otsutsuki. Che sia stata o meno una conseguenza del medicinale fornitogli da Amado, Borushiki è tornato a minacciare il mondo ninja.

Sul punto di uccidere il Settimo Hokage, nel frattempo intervenuto sulla scena, Borushiki permette a Kawaki di riacquisire i poteri del Karma, ossia tutte le spaventose tecniche che Isshiki Otsutsuki padroneggiava.

Le due nuove abilità di Kawaki fanno paura in Boruto 66. In pochi attimi, si sbarazza dell'avversario, fino a poco prima implacabile. Le modifiche biologiche attuate di nascosto da Amado, hanno consentito al ragazzo di sfruttare i dojutsu di Isshiki, ossia il Daikoukuten e il Sukunahikona. Come ricorda Code, la prima tecnica consente all'utente di recuperare oggetti precedentemente nascosti in un'altra dimensione, mentre la seconda permette di rimpicciolire oggetti non viventi.

Kawaki, sotto richiesta dello stesso Boruto, uccide il figlio dell'Hokage. Ora, colui che un tempo era considerato come un eroe, si è trasformato in un mostro. Ma fino a che punto arriverà questa sua trasformazione? È Isshiki il vero responsabile di questi atti?