Boruto: le esilaranti reazioni dei fan per il ritorno di Masashi Kishimoto

Dopo aver attentamente ascoltato le parole di Kurama, Naruto ha infatti accettato di accedere ad un potere impressionante , mai visto prima nella serie, che gli garantirebbe di salvare Boruto, Sasuke e l'intera Konoha, mettendo però a rischio la sua stessa vita. Giocando sull'entrata in scena di Kishimoto in un momento delicato come questo, i lettori hanno condiviso sui social immagini e video a dir poco divertenti, di cui potete trovarne qualche esempio in calce.

Ormai sono passati alcuni anni dal debutto del sequel di Naruto, Boruto: Naruto Next Generations , e finora sia attraverso l'anime che il manga, tale serie ha saputo solo in parte tenere testa alla straordinaria reputazione della serie originale. Un annuncio recente però ha sorpreso la community, scatenando reazioni estremamente simpatiche.

Kishimoto coming to take over boruto after he found out naruto was about to die pic.twitter.com/CNHjp9GU4x — jin (@jins_shadows) November 16, 2020

Kishimoto after hearing that Naruto and Sasuke gonna die pic.twitter.com/BwSd6TpT0E — 🅿️YRØ (@ALimbu_) November 16, 2020

Kishimoto coming back to work on Boruto like pic.twitter.com/Ehsc0IIlt3 — Michael Hart ♣️ (@DarkFoxTeam_) November 16, 2020

This how Kishimoto coming back to save Boruto 😂 pic.twitter.com/ORwR47ef31 — Joseph (School Arc) (@josf57) November 16, 2020