Boruto: esiste una versione DVD non censurata in cui certe scene sono più violente!

L'anime diprosegue in Giappone e ha ormai superato i 50 episodi, ma sembra che la versione home video della serie di Studio Pierrot sia molto più violenta rispetto a quella televisiva, soprattutto in relazione a certe scene che vedono protagonista Sarada Uchiha.

Ci riferiamo, in particolare a una vicenda accaduta nel corso dell'arco narrativo dedicato alla gita presso il Villaggio della Nebbia. I protagonisti, se ben ricordate, si sono ritrovati coinvolti nelle macchinazioni dei Nuovi Sette Spadaccini, intenzionati a effettuare un colpo di stato per ripristinare il regime di sangue che governava il Paese alcuni decenni prima.

Nello specifico Sarada Uchiha, la figlia di Sasuke, si ritrova a combattere contro Buntan Kurosaki, e il loro scontro diventa man mano più intenso. Nel corso del duello, già nell'anime in televisione, Buntan tenta di decapitare Sarada e inizialmente crede di riuscirci, ma in realtà quello colpito si rivela essere solo un clone dell'aspirante ninja del Villaggio della Foglia.

Rispetto alla versione televisiva, quella home video di Boruto: Naruto Next Generations mostra - seppur non in maniera direttamente esplicita, come dimostra la GIF in calce all'articolo - la decapitazione completa del clone di Sarada, scena che in TV era stata censurata.

Non proprio una sequenza splatter e chissà quanto impressionabile, ma di certo è ben più violenta rispetto alla messa in onda. Voi che ne pensate?