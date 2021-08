Boruto: l'estate di Himawari nelle foto ricordo ufficiali dell'anime

Cresciuto completamente solo, senza genitori e una guida, Naruto Uzumaki, assieme all’amata Hinata Hyuga, ha dato vita a una famiglia modello. Recentemente, però, la famiglia Uzumaki si è improvvisamente allargata. Alla piccola principessa Himawari e allo scapestrato Boruto, si è unito Kawaki, ragazzo il cui passato rispecchia quello dell’Hokage.

Con la stagione estiva ormai agli sgoccioli, pronta a far spazio alle temperature autunnali, il team dietro l’anime di Boruto: Naruto Next Generations ha realizzato una splendida illustrazione in cui riviviamo le vacanze degli Uzumaki.

Attraverso un collage di foto ricordo scattate dalla dolce Himawari, l’artwork estivo di Boruto riprende alcuni dei momenti più gioiosi della famiglia Uzumaki. Nella porzione superiore dell’illustrazione troviamo le foto di Kawaki, intento a sorseggiare un fresco drink, e di Naruto, il quale addenta un ghiacciolo. La porzione centrale è dedicata a Boruto, che si diverte in piscina, e mamma Hinata, negli abiti tradizionali giapponesi. In basso, infine, troviamo zia Hanabi, le gambe di Hima, e dei gelati pronti a essere divorati dai componenti della famiglia. Questo album ricordo è impreziosito da un meraviglioso girasole.

Himawari si gode gli ultimi giorni di vacanze, ma presto dovrà decidere il suo futuro: intraprenderà anch’essa la carriera di ninja della Foglia come i suoi genitori o sceglierà un’altra strada? Vi lasciamo ai titoli dei prossimi episodi dell'anime e alla furia del Clan Nara in Boruto 212.