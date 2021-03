Boruto: gli Esterni di Kara si stanno rivelando uno spreco, ecco perché

L'arco del Vessel dell'anime di Boruto ci ha portato a scoprire la gerarchia di Kara. L'organizzazione, guidata da Jigen, si divide in Interni, che svolgono i compiti principali, ed Esterni, dei semplici esecutori di missioni meno complesse. Tuttavia, gli ultimi episodi hanno dimostrato che essi sono solamente uno spreco di risorse.

Come abbiamo visto con Ao e Garo, l'Organizzazione Kara sfrutta le ricerche compiute in laboratorio da Amado per potenziare ciberneticamente gli Esterni. Tuttavia, a dispetto del loro grande potenziale e delle risorse utilizzate per i potenziamenti, Jigen ha dimostrato di disinteressarsi completamente dei loro incarichi e di non aver capito i loro punti di forza e come sfruttarli.

Ao e Garo, chiamati in causa rispettivamente dagli Interni Kashin Koji e Delta, hanno agito in maniera solitaria contro il Team 7 e Kawaki perdendo la vita in missione. Peggio ancora, hanno svelato l'esistenza di Kara al Villaggio della Foglia, oltre che alcune preziose informazioni.



Quello che Jigen avrebbe dovuto fare, nonché la maniera in cui ci erano stati presentati, era far infiltrare gli Esterni nelle principali nazioni ninja facendogli raccogliere dati sui nemici. Lasciarli agire da soli in maniera violenta non è stato affatto intelligente da parte del gruppo criminale.



In particolare, Ao sarebbe potuto diventare una spia nascosta nella Foglia. Come abbiamo visto con Mugino, Shikamaru e Ino, l'ex eroe di guerra era considerato un veterano esperto, una fonte d'ispirazione per le nuove leve, e sarebbe stato tranquillamente accolto come mentore all'interno di Konoha da Naruto. Invece, Jigen ha scelto di sfruttare gli Esterni in malo modo, sfruttandoli come pedine senza organizzazione o come mostri atti a compiere violenze, come nel caso di Garo.

Nel frattempo, ecco cosa aspettarsi dall'episodio 191 di Boruto. Scopriamo in che modo Kawaki e Boruto sono legati.