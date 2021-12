Boruto: la famiglia Uchiha nell'illustrazione natalizia dal team della serie

Il mese di dicembre 2021 di Boruto: Naruto Next Generations è corrisposto alla fine dei primi due archi narrativi originali post battaglia con Isshiki Otstuski, nonché alla pubblicazione del capitolo 65 del manga. Come buon auspicio per l'anno venturo, lo staff della serie ha condiviso un messaggio d'auguri ai fan.

In occasione delle festività natalizie, il team di Boruto ha pubblicato un'illustrazione ufficiale che ritrae la famiglia Uchiha godersi in totale quiete la magia del Santo Natale. Al riparo dal freddo vicini a un camino ardente, papà Sasuke osserva e custodisce gelosamente mamma Sakura e la piccola Sarada, le quali dormono serene al suo fianco.

Osservando con attenzione lo sketch, si può notare che, prima di riposare, Sakura osservava un album di famiglia, dal quale sono cadute diverse foto che ritraggono la neonata Sarada. In una di esse, la si vede al fianco del piccolissimo Boruto. I due, sono dunque legati sin dalla nascita. Lo saranno anche in futuro, come Hokage e ombra dell'Hokage? Nel 2022, i due saranno fianco a fianco nella lotta contro l'ultimo dell'Organizzazione Kara, Code, il quale minaccia ancora il Villaggio della Foglia per conto degli Otsutsuki.



Secondo voi, la famiglia di Sasuke Uchiha e Sakura Haruno non è la più dolce tra quelle della serie spin-off? Ecco le doti genitoriali di Sasuke in un momento padre e figlia di Boruto. Vi lasciamo alla clip PV di Boruto 230 e al parallelismo tra Naruto e Obito in Boruto.