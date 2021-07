Boruto: la famiglia Uzumaki al gran completo nella nuova opening, ecco la reazione dei fan

Con l'arrivo del nuovo arco narrativo, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha introdotto delle nuove sigle di apertura e chiusura. Ad attirare maggiormente l'attenzione è stata la opening, che include alcune scene che hanno attirato l'attenzione della community.

L'episodio 206 di Boruto ha portato con se una nuova opening, la nona in assoluto per l'anime, "Gamushara", eseguita da CHiCO e Honeyworks, entra in sostituzione di "Baku" di Ikimono Gatari, che ci ha accompagnato per tutto il corso del "Kawaki Arc: Clash with Kara".

La splendida sigla di apertura è incentrata sui due protagonisti principali della nuova saga, Kawaki e Boruto, i cui sigilli Karma porteranno a risvolti inaspettati. Analizzando la clip, però, è possibile notare alcuni dettagli in anteprima. Ad attirare l'attenzione del fandom sono state alcune sequenze a "luci spente" che hanno mostrato i due giovani ragazzi in azione. Impegnati in combattimento, il Karma sembra aver modificato la loro stessa corporatura.

Ma non solo, in penombra si intravede una misteriosa figura che ha destato non pochi sospetti. L'uomo, che pare essere in tutto e per tutto Naruto, sembra possedere diverse code: che il Settimo Hokage abbia trovato un nuovo modo per collaborare con Kurama?

Prima di questi eventi, però, la famiglia Uzumaki, al gran completo, si gode una tranquilla passeggiata nella natura. Naruto e Hinata sono accompagnati dalla piccola Himawari e da Boruto, ma non solo. Il leader di Konoha cinge a se Kawaki, diventato il suo nuovo figlioccio.



Cosa ne pensate di questa nona sigla di apertura? Nel frattempo, ecco l'anteprima di Boruto 207.