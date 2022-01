Boruto: le famiglie della Foglia festeggiano il 2022 nelle cartoline ufficiali della serie

Nell’annata appena trascorsa, la serie Boruto: Naruto Next Generations è finalmente riuscita a convincere la community, sia sul fronte del manga, che su quello della serie anime. Per cominciare il nuovo anno nel migliore dei modi, i ninja del Villaggio della Foglia augurano a tutti i fan un buon 2022 nelle cartoline ufficiali dell’opera.

Negli ultimi 365 giorni dell’opera sequel di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto, abbiamo assistito a combattimenti epici e situazioni emozionanti, che ci hanno tenuto incollato alle pagine dei volumetti pubblicati. In attesa del capitolo 66 di Boruto, il primo dell’anno nuovo, gli shinobi di Konoha augurano un felice, sereno 2022 a tutti i loro seguaci.

Dalla Baryon Mode del Settimo Hokage all’addio di Kurama recentemente visti nella serie anime, che ha ora svoltato con due archi narrativi originali, fino alla nuova ascesa di Borushiki nel manga, questo 2021 ha consacrato l’opera. Nel 2022, però, la nuova generazione dovrà riconfermarsi.

Nelle cartoline ufficiali per l’anno nuovo, vediamo le tre principali famiglie del Villaggio della Foglia, quelle del Nuovo Team 7, festeggiare l’inizio del 2022. Nel primo postcard troviamo la famiglia Uzumaki, compresa del nuovo arrivo Kawaki, in abiti tradizionali. Nella seconda, che trovate in calce all’articolo, vi è la famiglia Uchiha, mentre nella terza e ultima, quella di Orochimaru, composta dagli ex del Team Taka, da Mizuki e Log, il clone di Mitsuki adulto. Quest’ultima famiglia indossa dei costumi da tigre, l’animale che rappresenta il 2022 nell’oroscopo giapponese.

Nell’illustrazione ufficiale di Kenji Taira, l’autore di Naruto/Boruto SD, troviamo invece il Team Gai nello stile chibi del manga. Anche in questo caso, Rock Lee, Tenten e Neji indossano un costume da tigre. Vi lasciamo al credo ninja di Kawaki in Boruto 230 e alla nuova missione del Team 15 nell'anteprima di Boruto 231.