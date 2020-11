Boruto: i fan chiedono un ruolo di primo piano per Yamato

Sin dall'inizio della sua serializzazione avvenuta nel 2016, Boruto: Naruto Next Generation ha saputo sfruttare con saggezza l'eredità lasciata dal manga di Naruto. I personaggi ripescati difatti sono tantissimi e tutti sono stati adattati alla nuova storia. Uno però sembra essere messo troppo da parte.

Lo shinobi a cui ci stiamo riferendo è Yamato, l'unico ninja vivente in grado di padroneggiare l'arte del legno. Come sicuramente ricorderete, Yamato fu rapito da Orochimaru quando era piccolo assieme ad altri bambini. Il Sannin usò questi bambini per condurre degli esperimenti con lo scopo di ricreare l'abilità del primo Hokage ma l'unico sopravvissuto fu Yamato.

Nel corso di Naruto Shippuden Yamato ha mostrato in tante occasioni la sua grande forza fino allo scontro finale con Tobi. Dopo quella battaglia, in cui vi ricordiamo è stato usato come nutrimento per gli Zetsu bianchi, lo shinobi del villaggio della foglia ha però perso sempre più importanza e, nonostante sia tornato in Boruto, il suo ruolo resta ancora marginale.

Abbiamo visto che nella storia di Boruto Orochimaru è visto come un idolo, ma nonostante la sua redenzione (qui trovi un approfondimento sulla redenzione di Orochimaru voluta dagli autori di Boruto) Yamato ha avuto l'incarico di sorvegliarlo. Un compito certamente ingrato, considerato quanto sia forte e quanto unica sia la sua arte.

Voi cosa ne pensate? Anche per voi Yamato dovrebbe avere un ruolo principale nella storia?