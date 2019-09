Boruto: i fan sono contenti delle eccezionali animazioni dell'episodio 125

Recentemente, sempre più studi di animazione si stanno concentrando sul portare ottime scene di animazione per i loro lavori. Stavolta è il caso dello studio Pierrot con Boruto: Naruto Next Generations che nelle corse settimane ha fatto culminare l'attuale saga nello scontro tra Urashiki Otsutsuki e il duo Boruto - Shinki.

Nell'episodio 125 di Boruto: Naruto Next Generations è andato in scena il piano pensato dai due ragazzi per poter portare Shukaku a Konoha sano e salvo, in modo tale che possa essere ceduto alla supervisione di Naruto. Lo scontro con Urashiki non è più evitabile e i due ragazzi si sono profusi in varie combinazioni di attacchi.

Mentre Boruto guadagna tempo con una tattica che prevede i cloni ombra, Shinki arriva al confine del Paese del Fuoco dove consegna Shukaku a Sai, per poi tornare ad aiutare Boruto. Nel mezzo del deserto, Urashiki fa uso di tanti attacchi tra cui quelli dell'ombra ottenuti dal chakra di Shikadai, mettendo fuori gioco tutti i cloni. L'intenzione è di fare di Boruto un ostaggio, ma la sabbia di ferro di Shinki arriva giusto in tempo. I genin mettono in mostra tutte le loro abilità, con Boruto in cui torna il Jougan, è mettono a segno un colpo dopo alcune animazioni fluide e ben confezionate.

Dopo lo scambio di colpi, il duo di ragazzini viene fortunatamente salvato. In calce potete vedere alcuni tweet presenti in rete con i commenti di alcuni fan e immagini e video provenienti da Boruto: Naruto Next Generations episodio 125.