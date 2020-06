Boruto: i fan sono entusiasti per il ritorno dell'anime

Le conseguenze del COVID-19 hanno costretto allo stop di numerose produzioni dell'animazione giapponese, quindi il ritorno dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha fatto emergere la vera passione che milioni di fan hanno nei confronti delle avventure del figlio del settimo Hokage.

Verso la fine del mese scorso in Giappone è stato revocato lo stato di allarme, e i fan degli anime hanno cominciato da subito a chiedersi quando avrebbero potuto vedere il ritorno delle loro serie preferite, vista la sospensione di 2 mesi subito per la maggior parte delle produzioni.

Nelle settimane precedenti tuttavia sono state annunciate le date di molti anime, tra cui il ritorno di ONE PIECE per fine giugno, e la ripresa di Boruto: Naruto Next Generations nella giornata del 5 luglio, con l'episodio 155, dal titolo "Un giorno piovoso per Mitsuki". Naturalmente non è la conclusione di una serie di puntate filler che i fan aspettano di più, ma la trasposizione animata dell'arco narrativo dell'organizzazione Kara, che comincerà con l'episodio 157, previsto per il 19 luglio.

I fan, emozionati all'idea di vedere una delle migliori saghe del manga sugli schermi, non hanno esitato ad esprimere il loro entusiasmo attraverso numerosi post, che potete trovare in fondo alla pagina. Tra le preoccupazioni di alcuni riguardo l'inserimento di scene inutili e non presenti nel manga, e l'attesa di altri nel vedere in azione Jigen, ci sono grandi aspettative per il ritorno a Konoha.

Ricordiamo che il forse il capitolo 47 di Boruto ha compromesso il futuro del manga, e che di recente un fan ha omaggiato Momoshiki con uno straordinario cosplay.