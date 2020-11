Boruto: i fan di Sarada sono preoccupati per il ritorno di Masashi Kishimoto

In calce alla notizia potete dunque dare un'occhiata ad alcune delle reazioni preoccupate dei fan nei confronti di Sarada e rintracciate da Comic Book. Prima di proseguire nella lettura dei commenti, vi invitiamo a dare un'occhiata a questi rumor in merito al reale motivo del licenziamento di Ukyo Kodachi , l'ormai ex sceneggiatore di Boruto: Naruto Next Generations cha pare aver lasciato il posto a Kishimoto a seguito di alcuni problemi. Vi ricordiamo, infine, che tra le nostre pagine è disponibile anche uno speciale di approfondimento sul ritorno del papà di Naruto alla scrittura che lascia presagire una sintesi dei cambiamenti che ci aspettiamo nei prossimi mesi.

Ad avere timore sono soprattutto i fan di Sarada , preoccupati che Kishimoto possa mettere da parte la figlia di Sasuke nel corso della storia. Il sensei, infatti, è stato spesso criticato per aver messo in secondo piano personaggi femminili importanti ai fini narrativi, basti pensare a Sakura , e per questo alcuni appassionati temono che possa capitare una sorte del genere alla giovane ninja.

sarada’s screentime leaving now that kishimoto’s writing boruto pic.twitter.com/3yTmdAM6m8 — chrollo’s gf (@akatseuki) November 16, 2020

Sarada’s character development after kishimoto comes back pic.twitter.com/8vSgp7F6ED — 𝒢𝒾𝑜🌙 (@GodGojo) November 16, 2020

I found out that Kishimoto will now fully write Boruto manga script and Kodachi will leave.



Kishi definitely writes the plot and villains better but Kodachi made the females stronger.



I just don't want SARADA to get ruined by kishi.

Let's hope for the best! — Kri (@kritikadwivedii) November 16, 2020

Me: Man I really need to get back into Boruto so I can check in on my girl Sarada to see if she'll become Hokage



Kishimoto: ayyyyyyyy what's up guys? I'm back! Ya miss me?



Me: pic.twitter.com/MAOOT9XnVP — AndrewTheWritingRider🏴‍☠️🥀 (@andrew_writing) November 16, 2020

sarada: im finally getting some development and powerups

kishimoto: but what IF....🤨 — jas (@feralzen) November 16, 2020

Kishimoto when he finds out the Sarada is written very well pic.twitter.com/UNWJJcMmSx — 🏐Su the Haikyuu Stan🏐|BLM ACAB (@SuliOfThe_619) November 16, 2020

Kishimoto gives Uchihas lots of screen time

Kishimoto gives female characters less screen time

Kishimoto to Sarada: pic.twitter.com/6LIowFJbcp — Izzy (@bonepapi) November 16, 2020

