Boruto festeggia il Jump Music Festival 2018 insieme agli altri personaggi di Shonen Jump

Boruto: Naruto Next Generations è uno dei titoli di punta dell'attuale pubblicazione di Weekly Shonen Jump. La rivista festeggia 50 anni quest'anno, e Boruto, insieme a molti altri personaggi delle altre serie, festeggerà il 50° anniversario durante il Jump Music Festa 2018, l'evento musicale che si tiene ogni anno.

Il festival musicale della rivista manga Weekly Shonen Jump si svolgerà presso la Yokohama Arena dal 7 luglio al 2 agosto 2018. I dettagli completi della scaletta saranno annunciati in un secondo momento, ma il festival ha già rivelato i suoi primi titoli principali: i gruppi rock KANA-BOON e Kishidan, il gruppo idol BiSH e il gruppo vocale Little Glee Monster.

L'evento, come ogni anno, si concentrerà sulle band che hanno realizzato le opening e le ending degli anime ispirati ai manga di Jump. Ad esempio, KANA-BOON, Kishidan e Little Glee Monster hanno contribuito alla serie animata di Naruto. Kishidan ha anche realizzato alcune musiche di ONE PIECE e BiSH per Black Clover. Ulteriori informazioni riguardanti artisti e spettacoli teatrali, nonché dettagli sui biglietti, saranno annunciati nei prossimi numeri di Weekly Shonen Jump, o tramite il sito web ufficiale e l'account Twitter.

Intanto, i vari artisti della rivista hanno realizzato dei disegni, che potete trovare in calce alla notizia, in cui i protagonisti principali delle loro serie suonano uno strumento musicale. Tra i vari personaggi, spiccano Boruto, Rufy e Deku, ma molti, molti altri sono presenti nell'immagine.