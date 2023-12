Boruto festeggia il Natale con un dolce artwork: impossibile trattenere le lacrime!

Il Natale è ormai terminato da qualche giorno, ma non è mai troppo tardi per festeggiare! Anche Boruto: Naruto Next Generation ha voluto celebrare le festività natalizie con la sua community, regalando ai fan un'illustrazione speciale.

In un commovente artwork, le famiglie di "Boruto: Naruto Next Generations" si uniscono in un'atmosfera natalizia carica di amore e magia. L'immagine cattura l'essenza delle relazioni familiari, iniziando dalla famiglia di Naruto Uzumaki, l'ex Hokage di Konoha, e di sua moglie Hinata Hyuga. La presenza dei loro affettuosi figli, Boruto e Himawari, completa il quadro familiare, emanando un calore festivo unico.

Nell'illustrazione, è presente anche la famiglia di Sasuke Uchiha e Sakura con la loro figlia Sarada, aggiungendo un tocco di forza e determinazione alla scena. La famiglia Nara, con Shikamaru, Temari e il giovane Shikadai, si unisce alla celebrazione.

Infine, la partecipazione della famiglia Yamanaka, composta da Ino, Sai e il loro figlio Inojin, completa l'immagine. L'insieme delle tre famiglie crea uno spettacolo spettacolare, trasmettendo non solo la gioia delle festività ma anche il potere unificante delle relazioni familiari nel mondo di "Boruto".

Intanto, il manga di Boruto sta proseguendo con Boruto Two Blue Vortex, una serie a fumetti ambientata tre anni dopo gli eventi di Naruto Next Generation. Gli eredi dei nostri personaggi preferiti di Naruto ormai sono cresciuti e stanno imparando a camminare da soli, senza il supporto dei loro genitori.