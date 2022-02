Boruto: il flash forward iniziale comincia a prendere forma? Discutiamone

L'introduzione di Boruto: Naruto Next Generations mette fine all'era degli shinobi. Konoha è distrutta, insieme ai volti degli Hokage, Naruto è scomparso e il protagonista e Kawaki si affrontano in una battaglia finale. Con i recenti capitoli del manga, questo flash forward comincia lentamente ad acquistare forma.

Dapprima odiati rivali, con il passare del tempo e la vicinanza Boruto e Kawaki sono divenuti fratelli, legati indissolubilmente dalla maledizione del Karma degli Otsutsuki. I due, si sono ripromessi di liberarsi dei rispettivi sigilli a qualsiasi costo, anche alla morte. E proprio a causa di questa promessa, Kawaki ha ucciso Boruto, preso in ostaggio dalla volontà di Momoshiki. In Boruto capitolo 67 è la fine dei giochi.

Kawaki, che era riuscito a liberarsi dalla maledizione di Isshiki Otsutsuki, è di nuovo vittima del Karma, questa volta per colpa di Amado. Per quanto riguarda Boruto, invece, Momoshiki è stato costretto a resuscitarlo, perdendo però la possibilità di sfruttarlo come Recipiente. Dunque, il figlio del Settimo non può più cadere sotto l'influenza dell'Otsutsuki, nonostante ora sia il suo processo di Otsutsuficazione sia completo a tutti gli effetti.

Quel che accadrà a Kawaki nei prossimi capitoli di Boruto non è ancora chiaro. Naruto lo vuole ancora al suo fianco, ma Konoha potrebbe ribellarsi alla volontà dell'Hokage. Quel che è certo, è che questi eventi aprono le porte al flash forward iniziale, che comincia dunque ad acquisire forma e avere un senso logico. Lo scontro finale tra i due, si avvicina.