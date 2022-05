Boruto: la Foglia soccombe negli spoiler del capitolo 70

A pochissimo dall'appuntamento ufficiale con Boruto: Naruto Next Generations capitolo 70, la cui uscita è prevista per il 19 maggio su MangaPlus, in rete ne sono state trafugate le prime pagine. Negli spoiler del prossimo capitolo, il Villaggio della Foglia pare soccombere all'invasione dei nemici.

Realizzata dalla matita di Mikio Ikemoto, la copertina di questo nuovo capitolo dell'opera di Masashi Kishimoto è dedicata ad Amado, l'ex scienziato dei Kara ora al servizio di Konoha. La cover page, lo vede seduto mentre poggia la testa sulla mano destra.

Negli spoiler pubblicati in rete, vediamo Kawaki risvegliarsi nuovamente nel letto d'ospedale dov'è stato trattenuto dopo la battaglia che lo ha portato all'uccisione di suo fratello. Parlando con Sumire, ribadisce che il suo karma deve assolutamente proteggere la vita del Settimo Hokage.

Quando la scena ritorna da Amado e Shikamaru, la cui volontà è stata messa sotto il giogo di Eida in Boruto 69, Code scopre che presto arriveranno i rinforzi della Foglia. Kawaki sta per arrivare, come scopre l'occhio onnisciente di Eida.

Prima che la situazione degeneri, Code decide di fare ritorno alla base operativa di Kara attraverso i suoi Claw Marks. Shikamaru è in attesa di risposte in Boruto 70. L'assistente dell'Hokage fa un ultimo, disperato tentativo di convincere Eida, ma la ragazza non si lascia abbindolare dalle sue parole. Prima di andar via, impone a Delta di attaccare i suoi nuovi alleati di Konoha.

A quel punto, Kawaki fa la sua entrata in scena e ferma Delta, ma è già troppo tardi. Code ed Eida sono fuggiti portando via Amado. Daemon, da il benvenuto allo scienziato, il quale viene infine costretto a rimuovere i limitatori di Code.