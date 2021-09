Boruto, quanto è forte al momento Kakashi Hatake? Analisi dell'ex hokage

Tanti personaggi di Naruto sono stati messi da parte in Boruto: Naruto Next Generations per lasciare spazio proprio ai più giovani, a quella generazione di ninja da poco nata e nella stragrande maggioranza dei casi diretta discendente degli eroi che conosciamo da più di due decenni.

Abbiamo visto comunque tanti ninja più esperti all'opera: Naruto e Sasuke ne sono un esempio, essendo stati al centro di scontri davvero terribili in Boruto: Naruto Next Generations e da cui ne sono usciti più deboli. Altri invece hanno tenuto un profilo molto più basso, come Kakashi Hatake. L'ex Hokage ha abdicato ormai da tempo immemore per lasciare il posto al suo allievo Naruto Uzumaki. Quanto è forte Kakashi Hatake in Boruto?

Avendo perso lo Sharingan alla fine di Naruto, era già da tempo che il ninja copiatore ha perso una delle sue doti più importanti. Inoltre, durante il manga originale, Kakashi era nel pieno delle forze fisiche e aveva quindi raggiunto un equilibrio perfetto. Con le decadi passate in Boruto, Kakashi ha inevitabilmente perso l'apice fisico, guadagnando naturalmente in esperienza ma perdendo parte del proprio chakra e della propria brillantezza.

In ogni caso, Kakashi ha preso parte a poche battaglie in Boruto: Naruto Next Generations quindi è semplice dire che rimane comunque un ninja almeno di livello jonin se non superiore. Al momento, non sarebbe il più forte degli Hokage ma sarebbe in grado di dire la sua in tante occasioni.