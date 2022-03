Boruto, quanto è forte al momento Kawaki dopo i recenti avvenimenti?

Gli ultimi avvenimenti di Boruto hanno arricchito la trama di ulteriori colpi di scena ma che, per il momento, sembrano aver agevolato la vita del protagonista. Ad ogni modo, in tutto ciò, Kawaki è diventato estremamente potente, ma quanto è migliorato attualmente?

Acquisendo i poteri di Isshiki, Kawaki è divenuto in breve tempo non soltanto il ninja più forte della nuova generazione ma ha scalato un paio di posizioni nella classifica dei più potenti personaggi del franchise. Decidendo deliberatamente di riattivare il karma, grazie anche all'aiuto di Amado, il ninja ha preso il controllo delle abilità dell'Ohtsutsuki tra cui Sukuna-Hikona, le capacità oculari in grado di comprimere e viceversa gli oggetti che cadono alla sua vista.

Kawaki, in questo modo, non ha avuto alcun problema a ribaltare l'esito dello scontro con Code. Inoltre, alla luce del suo stile di combattimento, non è neanche da escludere che attualmente il ninja possa essere addirittura superiore a Naruto visto il suo enorme depotenziamento. Sia l'Hokage che Sasuke, infatti, ebbero non poche difficoltà contro Isshiki combattendo insieme, motivo per cui è lecito aspettarsi un imminente sorpasso in termini di capacità dei figli di Naruto rispetto al padre.

Secondo voi, invece, Kawaki è più forte di Sasuke e Naruto? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.