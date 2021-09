Boruto, quanto è forte Sakura Haruno al momento? Parliamone

Il mondo dei ninja creato 22 anni fa da Masashi Kishimoto si è evoluto, portando con sé innovazioni e nuove tecniche. Contemporaneamente, i personaggi di Naruto sono diventati più maturi e forti, facendo soltanto da comprimari per i veri protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations, ovvero la nuova generazione di ninja.

Nonostante tutto, rivediamo spesso personaggi come Naruto e Sasuke, Shikamaru e gli altri ninja della foglia, che restano in ogni caso centrali per l'evoluzione di alcune vicende. Abbiamo visto la forza dell'Uzumaki e dell'Uchiha, ma gli altri ninja ormai adulti sono stati più in ombra. Al momento quanto è forte Sakura Haruno, il terzo membro del team 7?

In Boruto: Naruto Next Generations l'abbiamo vista combattere poche volte nell'anime e praticamente nessuna nel manga. Ormai la sua figura sembra essere stata relegata ai margini della storia, ma rimane comunque una kunoichi di tutto rispetto. In confronto agli anni della guerra mondiale, Sakura deve aver raggiunto l'apice e poi iniziato un leggero declino fisico, rallentato però dall'utilizzo del Byakugo. La leggendaria tecnica di Tsunade viene infatti usata anche da Sakura, che può quindi sfruttarla a dovere per mantenersi fisicamente più giovane e forte.

Rimane quindi una ninja forte e d'esperienza che, grazie anche alle capacità mediche, porta a una guerriera equilibrata in tutti i campi e quindi abbastanza forte da tenere testa ad alcune minacce di media e grave entità di Boruto: Naruto Next Generations tutta da sola.