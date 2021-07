Boruto, quanto è forte al momento Sarada Uchiha? Parliamone

Negli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations Sarada è finita un po' ai margini della narrazione a causa della grossa mole di avvenimenti che Masashi Kishimoto ha dovuto gestire per la lotta contro Isshiki. Tuttavia, sembra che il sensei abbia grossi piani per la figlia di Sasuke Uchiha.

Mentre in rete spuntano i primi spoiler del capitolo 60 di Boruto, atteso all'uscita domani su Manga Plus, è il momento di iniziare a tirare le somme sull'attuale status di Sarada. La giovane ninja sta migliorando a vista d'occhio e, al pari del padre, ha dimostrato di possedere un vero e proprio talento. Grazie allo scontro con Boro, che ha messo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi amici, l'Uchiha è riuscita ha sbloccare persino il tanto atteso terzo tomoe.

Inoltre, sembrerebbe che la talentuosa ninja sia riuscita a sbloccare il terzo tomoe persino un anno prima rispetto al padre che, durante la prima parte della storia, era considerato da Orochimaru uno degli Uchiha dallo sharingan con più alto potenziale in assoluto. A conti fatti, dunque, è presumibile pensare che Sarada sia già forte, se non più, quanto Sasuke alla sua età.

A tal proposito, sapevate che Masashi Kishimoto, qualche anno fa, aveva mostrato in un'illustrazione la forma finale dei poteri del team 7 come lo sharingan ipnotico di Sarada? Potete recuperare l'immagine in questione in calce alla notizia. Secondo voi, invece, quanto è diventata forte la giovane ninja? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.