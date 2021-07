Boruto, quanto sono forti adesso Naruto e Sasuke? Le statistiche aggiornate

L'ultima fase di Boruto: Naruto Next Generations indubbiamente non è stata facile da gestire. La minaccia di Kara si è fatta sempre più concreta fino all'arrivo di Isshiki Otsutsuki, il quale, messo alle strette dall'attacco di Koji Kasshin, ha dovuto dirigersi a Konoha, dove ha affrontato la sfida più importante della sua vita.

Alla fine si è generata una battaglia tra Naruto, Sasuke e Isshiki che ha portato la vittoria ai primi due ma a caro prezzo: Naruto ha perso la Volpe a Nove Code, mentre Sasuke il Rinnegan nell'occhio sinistro. I due rimangono comunque forti, ma quanto? Analizziamo le loro abilità rimaste per capire se possono competere con i ninja attualmente presenti nel mondo di Boruto: Naruto Next Generations.

Naruto Uzumaki rimane comunque l'Hokage della Foglia e verosimilmente il suo ninja più forte. Anche senza la Volpe a Nove Code e il suo chakra, Naruto è ancora un Uzumaki con un'energia sconfinata e potente, ed è inoltre in grado di utilizzare tante tecniche diverse per attaccare i suoi nemici. Il modo di combattere di Naruto rimarrà quindi pressoché identico, con la principale differenza nella quantità di attacchi sferrabili a causa del minor chakra a disposizione.

Sasuke Uchiha d'altro canto è rimasto ancora senza un braccio ma le sue capacità offensive rimangono di prim'ordine. La perdita del Rinnegan però potrebbe costare caro all'Uchiha, con alcune abilità dell'occhio non più utilizzabili. Inoltre sarebbe da chiarire la posizione di alcune tecniche: dato che Sasuke ha completamente perso l'occhio e non è semplicemente diventato cieco allora non dovrebbe essere più in grado di utilizzare quell'arsenale offensivo che derivava da lì.

Anche nelle condizioni attuali, Naruto e Sasuke sono due dei ninja più potenti al mondo ma se prima avrebbero potuto con facilità battere ogni nemico, adesso potrebbero essere a un livello leggermente superiore agli altri Kage. Vedremo se sarà abbastanza per farli arrivare entrambi alla fine del manga di Boruto.