Boruto, quanto sono forti Boruto e Kawaki rispetto a Naruto e Sasuke?

Con un cambio titolo, Masashi Kishimoto si è lasciato alle spalle Naruto e Sasuke per concentrarsi realmente sulla nuova generazione di ninja di Konoha. Ma Boruto e Kawaki di Boruto: Two Blue Vortex sono più forti di Naruto e Sasuke? Proviamo ad analizzare la situazione sui quattro protagonisti e a formulare una risposta concreta.

Star assoluta dei primi tre capitoli di Boruto: Two Blue Vortex è l'omonimo protagonista, figlio di Naruto Uzumaki che con il suo nuovo design cresciuto e con il suo carattere cambiato rispetto al passato sta regalando spettacolo ai lettori. Sicuro di poter uccidere Code in qualsiasi momento, è in Boruto: Two Blue Vortex 3 che vediamo il suo Rasengan Uzuhiko, una tecnica che sfrutta la rotazione della Terra per infliggere danni permanenti. Ma tanto basta per poter sconfiggere il Settimo Hokage?

Attualmente, Naruto Uzumaki è stato imprigionato da Kawaki in stato di incoscienza in un'altra dimensione. Come sappiamo, da dopo lo scontro con Isshiki Ootsutsuki l'Hokage ha perso il chakra di Kurama, per cui non è più in possesso delle riserve infinite della Volpe a Nove Code e né tantomeno dei poteri della Kurama Link Mode. Naruto è comunque ancora un osso duro, grazie a una Modalità Eremitica perfezionata ulteriormente, ma allo stato attuale non potrebbe competere con i più forti. Dunque, attualmente Naruto è più debole di Boruto.

Stesso discorso possiamo applicarlo a Sasuke. L'Uchiha ha perduto il suo Rinnegan in seguito all'attacco a sorpresa di Borushiki. Nonostante ciò, possiede ancora il suo Mangekyo Sharingan e tutti jutsu a esso collegati. Sasuke possiede ancora alcune delle tecniche più forti del mondo di Naruto e inoltre l'Uchiha potrebbe presto riacquisire QUEL potere in Boruto: Two Blue Vortex. Al momento, però, non è ancora apparso nell'opera sequel, per cui non sappiamo se si sia indebolito o potenziato rispetto al momento in cui lo abbiamo lasciato l'ultima volta. Anche Sasuke allo stato attuale sembra più debole rispetto a Boruto, il quale deve ancora mostrarci la reale entità del suo potere collegato agli Ootsutsuki.

Per quanto riguarda Kawaki, in Boruto: Two Blue Vortex non lo abbiamo ancora visto fare sul serio. Dovrebbe tuttavia essere cresciuto rispetto al passato per via del suo desiderio di estirpare tutti gli Otsutsuki, Boruto compreso. Dunque, rientrato in possesso del Karma, dovrebbe essere forte almeno quanto Boruto. Per cui, anche Kawaki è più forte degli attuali Sasuke e Naruto.

La situazione cambierebbe irrimediabilmente se confrontassimo gli attuali Boruto e Kawaki ai Naruto e Sasuke di fine Naruto: Shippuden. Al massimo delle loro capacità, con i poteri dell'Eremita delle Sei Vie e con un team-up perfetto sotto ogni punto di vista, Naruto e Sasuke erano imbattibili anche per gli attuali Boruto e Kawaki.