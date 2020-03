Boruto dovrà fare in fretta per impedire un ennesimo omicidio

Dopo aver brevemente sostato nel mini arco narrativo dedicato al Castello di Hozuki, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations sta entrando nel vivo della saga dei Banditi Mujina. Nelle precedenti puntante abbiamo avuto un assaggio della spietatezza di questi criminali, i quali - ora - hanno preso di mira un altro obiettivo.

Dopo che il boss dell'organizzazione, Shojoji, si è occupato di uccidere Yamaoka, ha indirizzato le proprie mire verso il giovane Tento. Durante l'episodio numero 150 infatti, il ragazzo viene preso in ostaggio e, sebbene al padre venga offerto un riscatto per lasciarlo andare, le reali intenzioni della banda profilano una situazione di estremo pericolo.

Il boss dei banditi riesce ad ingannare Tento dopo aver assunto le sembianze di Yamaoka, grazie alle quali riesce a guidarlo fino a un magazzino vuoto. Dopo aver compiuto il rapimento, le condizioni di riscatto poste da Shojii non sono propriamente facili da esaudire; 500 milioni, più la liberazione di tutti i prigionieri del Castello Hozuki.

Se da una parte il padre di Tento può effettivamente pensare di racimolare il denaro richiesto, lasciar andare i detenuti del Castello può essere una clausola decisamente proibitiva. Come accennavamo nelle righe precedenti, Shojii non ha in programma di tenere fede alla sua promessa, vuole divorare Tento per poi clonare il suo corpo.

Comunque, Tento rappresenta solamente una pedina per arrivare al Signore Feudale, il vero bersaglio di Shojoji. Il suo desiderio più grande è la conquista della Terra del Fuoco, per trasformarla in una sorta di paradiso criminale dei Banditi Mujina. Spetterà a Boruto precipitarsi in aiuto del suo amico ed evitare questo tremendo epilogo.

Il character designer di Boruto festeggia il compleanno del ninja con un simpatico sketch. L'anime di Boruto ha arricchito l'originale sceneggiatura del manga includendo una sequenza inedita.