Boruto: il futuro di Konoha verrà deciso con una nuova riunione dei cinque Kage?

Il Villaggio della Foglia è stato messo a dura prova negli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations, considerando la minaccia rappresentata dall'attacco di Jigen-Isshiki e al successivo scontro tra Naruto, Sasuke, Boruto e Kawaki contro il leader dell'organizzazione Kara. Per questo l'Hokage vuole accertarsi che tutti siano preparati.

L'intensa battaglia con Jigen ha privato Konoha di una delle armi più importanti e potenti, ovvero Kurama, la Volpe a Nove Code che rappresentava un emblema del mondo creato da Masashi Kishimoto, tornato da poco alla direzione del progetto, avendo sostituito Ukyo Kodachi dal 52esimo capitolo. Inoltre Sasuke, a causa dell'attacco di Boruto comandato da Momoshiki, ha perso il suo Rinnegan, un'altra grande perdita non solo per l'ultimo degli Uchiha ma per l'intera salvaguardia del villaggio.

Per questa serie di motivi, Naruto decide insieme a Shikamaru, di convocare una riunione dei Kage, con i quale condividere tutte le informazioni in suo possesso, informandoli dei recenti sviluppi, per poi giungere insieme a comprendere cosa sia meglio fare per contrastare l'organizzazione. Già in passato i cinque Kage si erano riuniti per affrontare l'Akatsuki e trovare un modo per respingere la minaccia di Obito e Madara.

Nel mentre Boruto e Kawaki discutono sull'inevitabile assalto da parte di Code, che intende vendicarsi della perdita del suo maestro Jigen, e si preparano ad intraprendere un intenso allenamento. Ricordiamo che il futuro di Naruto potrebbe essere unito alla Decacoda, e vi lasciamo scoprire chi potrebbe sostituire Shikamaru come spalla dell'Hokage.