Boruto: Gaara e Shinki utilizzano la Tecnica dell'Erotismo nello spin-off Boruto SD

Una delle tecniche preferite da Naruto, nonché una di quelle decisive per sconfiggere Kaguya, è stata appresa da due potenti ninja del Villaggio della Sabbia. Nello spin-off Boruto SD è stato infatti rivelato che Gaara e suo figlio Shiniki hanno padroneggiato il Sexy no Jutsu.

Creata per distrarre il Terzo Hokage e scappare via dopo aver combinato qualche marachella, la Tecnica dell'Erotismo di Naruto è una delle arti ninja più esilaranti di tutta l'opera di Masashi Kishimoto. Ma non solo, con questo jutsu quello che in futuro è diventato il Settimo Hokage è riuscito a mettere al tappeto avversari di gran lunga superiori a lui.

E questa tecnica è stata ovviamente tramandata anche ai suoi discepoli, Konohamaru e Boruto. Tuttavia, a quanto pare nel mondo ninja ci sono altri due insospettabili shinobi in grado di utilizzare il Sexy no Jutsu. Parliamo di Gaara e suo figlio Shinki.

Nello spin-off Boruto SD, il figlio del Settimo Hokage immagina come apparirebbe il Kazekage se utilizzasse tale tecnica. Il risultato è decisamente imbarazzante, oltre che esilarante per i lettori. La versione femminile del povero Gaara, con le parti intime coperte da uno strato di sabbia, è quasi oscena.

Anche peggiore è la Tecnica dell'Erotismo di Shinki, che vede il taciturno figlio del Kazekage coprire le sue nudità con la sabbia ferrifera. E voi cosa ne pensate della fervida immaginazione di Boruto? Vi piacerebbe vedere altri personaggi utilizzare il Sexy no Jutsu? Lo spin-off Boruto SD ha anche riportato in vita Neji Hyuga. Il colpo di scena finale di Boruto 53 suggerisce l'arrivo di un nuovo potente nemico.