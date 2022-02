Boruto: la nuova generazione in mostra nella nuova collezione Funko Pop!

Per i collezionisti delle celebri statuette, queste sono ore caldissime. Difatti, nel corso dell'evento Funko Fair 2022, l'azienda sta mostrando numerosi Pop! in arrivo nel corso delle prossime settimane. Tra questi, vi è una intera collezione dedicata a Boruto: Naruto Next Generations.

In seguito all'annuncio della nuova line-up Pop! a tema Pokémon, Funko ha rivelato la nuova collezione a tema Boruto. D'altronde, il sequel di Naruto sta riscontrando sempre più il favore del pubblico, che sta apprezzando sia il manga che l'adattamento anime di Studio Pierrot.

La linea di Pop! mostrate durante il Funko Fair 2022, include i più apprezzati protagonisti della nuova generazione, tra cui i componenti del leggendario trio del Villaggio della Foglia Ino-Shika-Cho, ossia Inojin Yamanaka, Shikdai Nara e Chocho Akimichi.

Oltre a questo terzetto, la collezione include anche Boruto, con il look adolescente del flash forward, Kawaki e Sasuke (pre-lotta con Isshiki Otsutsuki, visto il Rinnegan). Questi ultimi sono disponibili, in versione limitata, anche in edizione Glow in the Dark, ossia splendenti al buio. E voi, aggiungerete queste nuove statuette alla vostra collezione di Funko Pop?



Nel corso dei prossimi giorni, l'opera farà discutere di sé. Questa domenica debutterà infatti Boruto capitolo 67, i cui spoiler rivelano le sorti del protagonista.