Boruto, a gennaio debuttano le nuove sigle dell'anime: comincerà la Saga di Code?

Per l'anime di Boruto: Naruto Next Generations questo 2022 è stato un anno di transizione per prendere le distanze dalla serializzazione mensile dei capitoli della serie manga realizzari da Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto. Nel 2023 Studio Pierrot tornerà ad adattare gli eventi originali?

In Boruto 276 è cominciata la Saga del Gioco del Labirinto, ennesimo arco narrativo originale realizzato in esclusiva per la serie anime. Per stessa ammissione dello sceneggiatore Honda Masaya questa parte della storia non durerà molto e ci farà compagnia non oltre la fine dell'anno. E poi cosa ci sarà dopo?

Al Jump Festa 2023 ci sarà un annuncio su Naruto/Boruto. In molti sospettavano l'annuncio di un film di Boruto, con la conseguente messa in pausa dell'anime settimanale. Questa strada è già stata percorsa da Studio Pierrot con Black Clover per i medesimi motivi. Tuttavia questa ipotesi è da scartare. La serie animata di Boruto non si fermerà e proseguirà anche nel 2023.

Come rivelato sulle pagine di Weekly Shonen Jump, infatti, nel mese di gennaio 2023 l'anime di Boruto introdurrà nuove sigle. La produzione dell'opening è stata affidata alla band Asian Kung-Fu Generation, che in passato ha realizzato la opening 2 di Naruto e la opening 19 di Naruto Shippuden , mentre la ending a Humbreaders. Con i loro brani, di cui al momento non si hanno informazioni, i due gruppi musicali andranno a sostituire le attuali "Kirarirari" e "Ladder", rispettivamente opening ed ending realizzate da KANA-BOON e Anonymouz. Che le due nuove sigle siano un indizio per il prossimo adattamento della Saga di Code? A tal proposito le speranze della community sono molto elevate.