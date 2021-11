Boruto, la vita di un giovane ninja è in bilico: cosa succederà nel prossimo capitolo?

Il manga di Boruto: Naruto Next Generations sta entrando nel vivo dell'azione. Dopo diversi capitoli di approfondimenti, infatti, finalmente si accendono gli animi con una battaglia che metterà fine allo scontro con l'Organizzazione Kara. La vita di uno dei protagonisti, però, è in serio pericolo.

L'improvvisa fuga di Kawaki da Konoha è stata interrotta da Code, guidato a distanza dalla sua nuova alleata, la chiaroveggente Eida. Il figlioccio del Settimo Hokage, in realtà, cercava proprio l'ultimo dei Kara, ma non per cercare un scontro. Kawaki, propone la sua vita in cambio dell'incolumità del Villaggio della Foglia e della famiglia Uzumaki. Quando i due sembravano aver trovato un accordo, sulla scena è intervenuto Boruto.

Lo scontro tra Boruto e Code, però, prende una piega del tutto inaspettata. Cercando di sfruttare il potere del suo karma, spinto dalle parole del rivale, il giovane protagonista viene avvolto da un'energia oscura. Invece che perdere il controllo in favore di Momoshiki, come di solito avveniva in questi casi, il ninja della Foglia riesce a utilizzare la "Borushiki Mode" senza perdere coscienza di sé.

Dopo uno scontro frontale a suon di taijustu, un clamoroso cliffhanger chiude il capitolo 64 di Boruto. Il figlio di Naruto e Hinata cade in ginocchio e stringendosi il petto perde conoscenza. La sua vita pare essere in bilico tra la vita e la morte, anche se questa opzione è da escludere del tutto, visto il flash forward iniziale dell'opera.

La nuova fonte di potere di Boruto potrebbe aver in qualche modo "consumato" la sua energia vitale, facendogli così perdere conoscenza. Se così fosse, allora nel capitolo 65 di Boruto, dopo una lunga assenza, vedremo nuovamente l'ascesa di Momoshiki Otsutsuki. Questa volta, però, la trasformazione potrebbe essere incontrovertibile.

C'è però un'altra teoria: e se le pillole di Amado non fossero delle medicine, ma del veleno? Come spiegò lui stesso, le pillole erano state ideate per sopprimere il potere del Byakugan, abilità oculare fondamentale per ogni Otsutsuki. Dunque, in quanto figlio di una Hyuga, il fisico di Boruto potrebbe aver gravemente risentito dell'assunzione di questo presunto medicinale. Ciò, spiegherebbe l'apparente attacco cardiaco. Vi salutiamo lasciandovi alla vera potenza dell'Hokage in Boruto 64.