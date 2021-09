Boruto: l'Hokage parte all'attacco nelle immagini in anteprima dell'episodio 215

Mentre si trovava al sicuro a Konoha, Amado ha assistito alla riuscita del suo piano. Koji, sfruttato come una pedina, ha indotto Jigen a far emergere la sua vera natura. Con la morte biologica del leader dell’Organizzazione Kara, Isshiki Otsutsuki è stato costretto a rivelare la sua identità al mondo. La generazione di Boruto è in pericolo.

Ora che Isshiki ha mostrato la sua piena potenza, per Kashin Koji, che in realtà è un cyborg creato da Amado partendo dal DNA di Jiraya, sembra essere finita. Tuttavia, anche la stessa vita di colui che arrivò sulla Terra con Kaguya è in serio pericolo. Il corpo di Jigen non è un Recipiente adatto e Isshiki pare aver le ore contate. Se non applicherà immediatamente un nuovo Karma a Kawaki, allora per lui sarà game over. Nel corso della prossima puntata, dunque, Isshiki partirà immediatamente alla ricerca del suo nuovo contenitore, che però è stato ben nascosto dagli shinobi del Villaggio della Foglia.

Intitolato “Prepared”, il prossimo episodio vedrà Isshiki cercare di attaccare Konoha. Gli unici a poter resistere alla potenza dell’Otsutsuki sono Naruto e Sasuke, i quali hanno saggiamente preso la decisione d’intercettarlo e ingaggiare un combattimento lontano dalle mura del villaggio.

Nel frattempo, sapendo che la vita di suo padre e del suo mentore sono in pericolo, Boruto pare non riuscire a contenersi. Tuttavia, temendo che Momoshiki possa nuovamente prendere il controllo del suo corpo, il giovane ninja tergiversa sul da farsi.

Naruto, un passo avanti a Sasuke e all’indecisione di Boruto, si lancia in un attacco solitario. Riuscirà questa volta a sconfiggere Isshiki e salvare la vita di Kawaki? Vi lasciamo ricordandovi che la doppiatrice di Boruto è finalmente guarita dal Covid-19 e che a ottobre debutterà una nuova sigla di chiusura nell’anime.