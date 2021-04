Boruto: quale Hokage è stato cruciale per il futuro di Naruto? Ecco la rivelazione

Ogni aspirante ninja di Konoha ambisce, un giorno, a diventare Hokage, un titolo che oltre alla leadership porta anche prestigio, rispetto e onore. Questo era il sogno del piccolo Naruto, che messo ai margini del villaggio desiderava unicamente di essere amato. E in Bortuo: Naruto Next Generations è l'Hokage che ha sempre sognato di essere.

Nel corso della sua avventura, Naruto ha incontrato praticamente tutti i suoi predecessori, imparando qualcosa di fondamentale da ognuno di essi. Ma quale tra loro è stato fondamentale per la sua crescita?

Sebbene fossero morti da molto tempo, Hashirama e Tobirama Senju, rispettivamente gli onorevoli Primo e Secondo Hokage, furono resuscitati nella Grande Guerra contro Madara Uchiha. Da loro due, Naruto ha imparato cosa significhi davvero amare e sacrificarsi per il villaggio.

Altre due figure fondamentali sono state Lady Tsunade e Kakashi, Quinto e Sesto Hokage, che gli hanno insegnato a essere amorevole e a combattere come un vero shinobi. Pur essendo in carica, Naruto ancora non rinuncia ai loro consigli.

Il Quarto Hokage, Minato, è il padre di Naruto. Morto alla sua nascita, il Lampo Giallo della Foglia ha sempre vissuto all'interno del corpo di suo figlio, aiutandolo a diventare una persona migliore di quanto già non fosse.

È quando si parla del Terzo Hokage Hiruzen Sarutobi che per il protagonista la storia cambia. Hiruzen era in carica quando il piccolo Naruto era odiato da tutto il resto del villaggio, quando non era null'altro che una piccola peste combina guai. Nonostante ciò, se ne prese cura come se fosse suo nipote. Se non ci fosse stato lui al suo fianco, molto probabilmente Naruto non sarebbe stato lo stesso eroe che conosciamo oggi. E lo stesso Settimo Hokage ne è consapevole.

Nel corso dell'episodio 193 di Boruto, Naruto, parlando con Shikamaru, afferma che il Terzo Hokage lo ha salvato in più modi di quanto possiamo immaginare. Con l'arrivo di Kawaki a Konoha, Naruto sta semplicemente portando avanti l'eredità e la volontà di Hiruzen Sarutobi, il quale era fortemente convinto che ogni bambino della Foglia fosse come suo figlio. E ora il Settimo Hokage è pronto a trasmettere tutti i valori che gli sono stati donati, come amore, compassione ed empatia, al Recipiente dei Kara.

