Boruto: I fan notano una citazione ad un episodio di Naruto

Mentre i numerosi appassionati sono in attesa di vedere una emozionante reunion nel prossimo episodio di Boruto, ecco una citazione notata da alcuni fan di un momento importante dell'anime originale ispirato all'opera di Masashi Kishimoto.

Come sapete, Boruto, Sarada e Mitsuki sono impegnati a combattere contro Deepa. La sfida contro il temibile avversario è più difficile del previsto per i protagonisti, che si trovano subito in svantaggio. In particolare, grazie alle sue nuove tecniche, Deepa è troppo veloce per Boruto, che non riesce a sfruttare al meglio le sue abilità. Di fronte al suo avversario ormai completamente bloccato dal terrore, Deepa cerca di approfittarne per farlo fuori definitivamente, ma quando tutto sembra ormai perduto Sarada decide di proteggere Boruto, ricevendo lei il colpo. Questa scena ha subito colpito i numerosi fan dell'anime, in particolare perché ricorda il gesto di Sasuke, che sorprendendo tutti, decide di salvare la vita a Naruto.

In calce alla notizia trovate il tweet di @Abdul_S17, che ha voluto mettere a confronto le due scene, facendo notare così le somiglianze tra i due momenti. I personaggi creati da Masashi Kishimoto sono tra i più amati dai fan delle opere giapponesi, come potete notare anche dal gran numero di cosplay di Boruto creati dagli appassionati.