Boruto: I ninja festeggiano Halloween in questa nuova illustrazione

Mentre nell'anime viene introdotto un nuovo ed originale arco narrativo, i protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations compaiono in un'illustrazione pronti a festeggiare Halloween. Andiamo a vederla.

I giovani protagonisti della serie sequel di Naruto, in occasione della festività di fine Ottobre, sono stati rappresentati con costumi a tema dallo staff che produce la serie animata. In particolare, dall'account Twitter ufficiale di Boruto: Naruto Next Generations, possiamo osservare Boruto, protagonista dell'opera, nei panni di un vampiro; Sarada nelle vesti di una strega e Mitsuki travestito da zombie.

Attualmente nell'anime è in corso una saga, che si discosta dai ciò che viene raccontato nel manga, creata allo scopo di presentare i personaggi della nuova e misteriosa organizzazione Kara che vengono approfonditi in un secondo momento nell'opera originale. Nello specifico i ragazzi del team 7 si sono trovati a dover affrontare il potentissimo Deepa ed in attesa di un nuovo scontro con quest'ultimo hanno iniziato intensi allenamenti. Abbiamo approfondito uno di questi addestramenti presentati in Boruto in questo articolo.

Le diverse strade prese dal manga e dalla serie animata hanno destato non poche critiche, ma ciò rende inevitabilmente le due opere esperienze diverse e complementari.

E voi state seguendo la serie? Vi piace questa nuova illustrazione? Vi segnalo anche un altro articolo riguardante le recenti polemiche scatenate dal manga di Boruto.