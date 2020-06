Boruto: l'identità di Koji Kashin viene svelata nell'ultimo capitolo

Mentre i lavori per poter mandare di nuovo in onda l'anime di Boruto: Naruto Next Generations procedono, la serie cartacea, anche questo mese, non risparmia i fan con un nuovo ed entusiasmante capitolo all'insegna dei colpi di scena e delle rivelazioni succulente.

Come bene sapete, tutti gli ultimi capitoli sono stati improntati sullo svelare misteri e chiarire alcuni aspetti della trama di Boruto che, ancora, non erano stati chiariti e affrontati affatto. Con l'arrivo di Amado al Villaggio della Foglia, i nostri protagonisti, come anche noi lettori, abbiamo potuto scoprire sempre più cose su Kara, sui membri del Clan Ostustuki e il loro obiettivo e sulla vera natura di Karma e il destino a cui va incontro il nostro protagonista.

Un'altra questione su cui si dibatte da tempo e che, ultimamente si è fatta più accesa che mai, è quella relativa alla vera identità del membro di Kara, nonché traditore della stessa, il mascherato Koji Kashin. In passato abbiamo dedicato molti articoli sulla possibile identità del Ninja e, più volte, abbiamo espresso la convinzione secondo la quale Kashin non fosse altro che un uomo creato dalle cellule di Jiraiya. Ebbene, nell'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, uscito questo mese, finalmente è stato svelato, durante il combattimento che ha visto Koji contro Ishiki, che Kashin altro non è che un clone dell'Eremita dei Rospi.

Questo spiega sia la grande somiglianza nell'aspetto, sia lo stile di combattimento uguale: dal Rasengan, al richiamo del regno animale dei rospi.

Cosa ne pensi di questa rivelazione? Te l'aspettavi, oppure speravi in qualcosa di diverso? Scrivilo pure qui sotto nei commenti.