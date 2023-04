Boruto: Ikemoto si è ispirato a Lisa delle Blackpink per il design di Eida?

Con l'adattamento della Saga dell'Assalto di Code l'anime di Boruto ha introdotto una protagonista che si sta rivelando tanto pericolosa quanto affascinante, e che come sanno i lettori del manga in futuro causerà tanti dilemmi al protagonista. Ma sapevate che per il character design di Eida Ikemoto si è ispirato alla più celebre cantante K-Pop?

Mentre i fan sono in attesa dell'uscita della seconda parte dell'anime di Boruto, la serie sta facendo parlare di sé per una recente e clamorosa rivelazione. Come hanno già notato i fan, che su Twitter avevano dato testimonianza delle loro teorie, è stato confermato che per la creazione di Eida l'artista Mikio Ikemoto si è ispirato a Lisa delle Blackpink.

Come si può evincere dal confronto in calce all'articolo, le diverse cover di Boruto con Eida come protagonista sono tutte ispirate alla più celebre cantante K-Pop al mondo. Dunque, non solo il suo aspetto, ma anche l'atteggiamento e le pose di Eida sono ispirate a quelle di Lisa. E voi avevate notato la somiglianza tra i due volti?

Non è la prima volta che un mangaka si ispira a un personaggio realmente esistito. Ad esempio gli attori giapponesi Yusaku Matsuda, Kunie Tanaka e Bunta Sugawara hanno dato l'ispirazione a Eiichiro Oda per la creazione degli Ammiragli della marina Kuzan, Borsalino e Sakazuki.