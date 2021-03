Boruto: Il poster inedito anticipa gli eventi del prossimo arco narrativo

Nei giorni scorsi è stato condiviso il titolo del nuovo arco narrativo di Boruto, inoltre i numerosi appassionati dell'anime ambientato nel mondo creato da Masashi Kishimoto possono vedere per la prima volta un poster dedicato alle prossime avventure dei protagonisti.

In calce alla notizia trovate il messaggio condiviso dall'account @NARUTOtoBORUTO, che mostra ai fan dello show l'immagine incentrata sul prossimo arco narrativo di Kawaki. Il tweet ha riscosso un discreto successo, ottenendo oltre 4 mila Mi Piace e 40 commenti. In particolare assisteremo agli sforzi per il personaggio di adattarsi alla vita di Konoha, mentre insieme a Boruto indagherà sulle origini del potere che condividono. Le puntate inedite dedicate a questa parte di storia andranno in onda in Giappone a partire dal mese di aprile, permettendo alla storia di Masashi Kishimoto di andare avanti e di svelare alcuni dettagli sulla vita dei protagonisti.

Il poster condiviso su Twitter è opera di Tetsuya Nishio, in cui sono presenti Boruto, Kawaki e Naruto, il famoso ninja aiuterà infatti i due a combattere contro i loro avversari di Kara. Ricordiamo che l'opera sequel di Naruto è disponibile nel catalogo di Crunchyroll, infine se non l'avete già fatto vi consigliamo di leggere il nostro riassunto del nuovo episodio di Boruto.