Boruto: imminente il primo incontro tra Naruto e Kawaki

Con gli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations abbiamo avuto modo di vedere in azione ed approfondire il personaggio di Kawaki. Attualmente però essendo stato preso in custodia presso il Villaggio della Foglia presto il ragazzo dovrà incontrarne il leader.

Dopo aver assistito ad uno stupefacente scontro tra il misterioso giovane ricercato dall'Organizzazione Kara ed uno dei suoi membri, Garo, il ragazzo è stato portato a Konoha dal Team 7 dove per motivi di sicurezza è stato sottoposto ad alcuni esami. Nel frattempo, grazie ad un flashback mostrato nella puntata 190 di Boruto abbiamo avuto la possibilità di approfondire la relazione che lega Kawaki a Jigen, leader del gruppo di antagonisti.

Con la presenza del ricercato all'interno del villaggio i ninja assegnati alle più alte cariche stanno discutendo sul da farsi, primo tra tutti lo stesso Hokage. All'inizio dell'episodio lo vediamo infatti apprendendo i dettagli della missione da Konohamaru ed esprimere i propri dubbi riguardanti la vera natura del giovane. Nonostante le preoccupazioni di Shikamaru, Naruto decide quindi di dirigersi con Sai nel luogo in cui si trova Kawaki il quale però è intenzionato a lasciare la struttura e per farlo si rende protagonista di un nuovo scontro in Boruto.

Voi cosa ne pensate? Siete in attesa di vedere l'incontro tra il leader di Konoha e il ragazzo in possesso del Karma? Fatecelo sapere lasciandoci un commento.