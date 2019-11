Boruto impara a scoprire, passo dopo passo, la vera natura del cuore di Naruto

Boruto: Naruto Next Generations prosegue con il nuovo arco narrativo, entrando nel vivo della storia. L'ultimo episodio uscito è stato un concentrato di nuove informazioni, momenti piacevoli, fino a giungere all'improvvisa e inaspettata visita finale di Urashiki ai nostri eroi che sono stati colti completamente di sorpresa.

Nei precedenti articoli abbiamo analizzato diversi aspetti della puntata. Abbiamo potuto assistere ancora una volta alla contagiosa allegria di Jiraiya che anche nei momenti meni opportuni è in grado di ridere e fare qualche battuta, come lo scherzo che ha organizzato a un Sasuke completamente incredulo e preoccupato per come si stavano mettendo le cose.

Abbiamo anche analizzato le scene finali della puntata in cui Urashiki compare e cogliendo alla sprovvista l'Eremita dei Rospi lo ferisce con la sua canna da pesca prosciugandolo da tutto il chakra come già in precedenza aveva gatto con Sasuke o con Mitsuki, se vi ricordate. Scena, questa, che ha ricordato la crudele morte che ha colpito Jiraiya durante Naruto Shippuden, facendo riaffiorare ricordi dolorosi nella mente di fan.

Ciò che in questo articolo, invece, vogliamo trattare e il rapporto che, episodio dopo episodio, va creandosi tra Boruto e la versione giovane di suo padre. Il figlio del settimo Hogake è sempre stato abituato a vedere il suo vecchio come un uomo a tratti duro, senza però perdere il suo lato "impossibile", ma quello che soprattutto ha sempre visto è stato un padre talentuoso, in possesso di un potere straordinario e capace di eseguire anche le tecniche più difficili senza batter ciglio. Mentre adesso, grazie al viaggio del tempo, sta scoprendo quello che suo padre era, la vera natura del cuore di Naruto. Un ragazzo che con coraggio, per gran parte della sua vita ha cercato di colmare un enorme voragine che aveva nel cuore. Un giovane ninja casinista che passo dopo passo, con caparbia, si è migliorato per gridare al mondo che lui esisteva, fino a raggiungere il cuori di tutti i ninja del mondo.

E mentre si allenano per cercare di combinare e sincronizzare i loro chakra, mentre Naruto cerca di suggerire una soluzione a Boruto per concentrarsi, ovvero quella di disegnarsi il simbolo del villaggio della foglia sul palmo della mano, il protagonista della serie sequel nata dalla matita del maestro Kishimoto, sta imparando a vedere una faccia di Naruto che fino a quel momento gli era rimasta nascosta; gli era stata preclusa. Alla fine i due ragazzi sembrano sulla buona strada per imparare la tecnica ma la mancanza di chakra prima e la comparsa di Urashiki dopo, non gli permettono di proseguire nell'allenamento.

Hai visto l'ultimo episodio? Dacci il tuo parere qui sotto nei commenti.