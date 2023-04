Boruto: un importante membro dello staff saluta l'anime per unirsi a Studio MAPPA

Con la fine della prima parte dell'anime di Boruto si chiude un cerchio che porterà successivamente a un nuovo inizio. Con l'adattamento di Studio Pierrot che si ferma, lo staff di Boruto comincia a perdere i primi pezzi illustri.

La serie anime di Bortuo: Naruto Next Generations è stata fermata non solo per permettere agli autori di scrivere ulteriori capitoli da poter adattare, ma anche per consentire a Studio Pierrot di lavorare a un nuovo progetto anime di Naruto. Tuttavia, questo stop sta portando alle prime conseguenze.

Attraverso un messaggio lasciato ai fan sul proprio Twitter, Shuhei Nakata ha salutato Studio Pierrot per dirigersi verso nuovi lidi. Nakata lavorava a Boruto come production desk, ossia si occupava di supervisionare la programmazione e gestire il lavoro degli assistenti di produzione. A lui si dovevano i salari maggiorati allo staff di Boruto di qualche anno fa. Inoltre, egli occupava la posizione di production manager di Studio Pierrot.

Shuhei Nakata abbandonerà questi ruoli, e dunque il posto in Studio Pierrot, per accasarsi presso un nuovo studio d'animazione. Al momento non è ancora ben chiara la sua destinazione, poiché sul suo Twitter figura il nome di WIT Studio, mentre altre fonti lo danno come nuovo membro dello staff di Studio MAPPA.