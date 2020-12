Boruto: quanto è importante il Settimo Hokage per Kawaki?

Mentre la lotta tra il Settimo Hokage e Isshiki Otsutsuki imperversa, Kawaki dimostra a tutti il suo amore per Naruto. Ma quanto è importante l'eroe di Konoha per il ragazzo? Scopriamo tutti i dettagli sul rapporto tra i due protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations.

L'obiettivo di Isshiki è quello di catturare Kawaki, così da renderlo il suo nuovo recipiente. La vita dell'Otsutsuki, infatti, sta quasi per scadere e se non riuscirà a prendere possesso del corpo del ragazzo sparirà per sempre. Tuttavia, per poter completare la sua missione l'essere celeste deve prima vedersela con Sasuke e Naruto. Quest'ultimo è divenuto una figura paterna per Kawaki e non permetterà mai che il suo figlioccio venga controllato da Isshiki.

L'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations vede i due ninja di Konoha ormai sconfitti e privi di forze. Nonostante sia nascosto al riparo, il destino del ragazzo sembra segnato. Per farlo uscire allo scoperto, Isshiki minaccia di uccidere il Settimo Hokage. Kawaki non ha più alcuna possibilità e per salvare il suo insegnante e il suo legame con gli Uzumaki mette in gioco la sua stessa vita.

Questo gesto mette in evidenza come Kawaki non sia più duro come un tempo. Sebbene Naruto lo avesse accolto in casa principalmente per tenerlo d'occhio, i due hanno sviluppato un legame fortissimo, simile a quello tra padre e figlio. Il Settimo Hokage ha sfondato il guscio che chiudeva il cuore di Kawaki, addestrandolo a diventare un ninja modello.



Quando Isshiki minaccia Naruto, Kawaki ha una serie di flashback sul suo passato da cui riesce a fuggire solamente con il calore del suo padrino. Piuttosto che vedere l'Hokage morire, il ragazzo è disposto a sacrificarsi. Tuttavia, grazie a un suo gesto brillante, ciò non è necessario. Che ne pensate del legame che unisce Kawaki e Naruto? A quanto pare, le arti oculari verranno sostituite dalle armi scientifiche in Boruto. Ecco 5 personaggi che sarebbero perfetti eredi della Volpe a Nove Code in Boruto.